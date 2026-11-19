ELITE BASIC hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1720,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 732,62 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 37,50 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,59 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at