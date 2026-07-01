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01.07.2026 06:31:29
Elite Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Elite Pharmaceuticals hat am 29.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 40,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Elite Pharmaceuticals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 148,87 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 84,04 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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