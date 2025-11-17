Elite Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Elite Pharmaceuticals hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Elite Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 36,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 92,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at