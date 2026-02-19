Elite Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elite Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elite Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 119,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,6 Millionen USD im Vergleich zu 14,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at