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26.11.2026 06:31:29
Elitecon International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Elitecon International lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,450 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Elitecon International mit einem Umsatz von insgesamt 18,96 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 261,18 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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