Elitecon International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elitecon International hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Elitecon International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,31 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 21,92 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elitecon International 791,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at