Elitecon International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elitecon International hat sich am 07.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,03 INR je Aktie erzielt worden.

Elitecon International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,41 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1749,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 941,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at