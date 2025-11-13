Elitz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Elitz hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 35,20 JPY gegenüber 37,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Elitz mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,53 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 202,07 JPY, nach 189,36 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Elitz im vergangenen Geschäftsjahr 6,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elitz 5,84 Milliarden JPY umsetzen können.

