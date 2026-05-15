Elitz stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elitz hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 98,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 77,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,10 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Elitz einen Umsatz von 1,82 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at