Elitz stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elitz hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 13,26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elitz noch ein Gewinn pro Aktie von 17,65 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Elitz 1,43 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,43 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at