Elitz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Elitz hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 87,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 71,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at