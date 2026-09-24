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24.09.2026 05:53:54
Elizabeth Holmes to Transfer to Halfway House in August 2027
The founder of the blood-testing start-up Theranos was sentenced to 11 years in prison for fraud and had been serving time at a minimum-security federal prison in Texas.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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