24.09.2026 05:53:54

Elizabeth Holmes to Transfer to Halfway House in August 2027

The founder of the blood-testing start-up Theranos was sentenced to 11 years in prison for fraud and had been serving time at a minimum-security federal prison in Texas.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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