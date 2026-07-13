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13.07.2026 06:31:29
Elkem Asa Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Elkem Asa Registered hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,75 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,490 NOK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,53 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,33 Milliarden NOK umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,826 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,75 Milliarden NOK gesehen.
Redaktion finanzen.at
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