Ellenbarrie Industrial Gases: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ellenbarrie Industrial Gases hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,61 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,20 Prozent auf 1,14 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 891,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at