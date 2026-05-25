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25.05.2026 06:31:29
Ellenbarrie Industrial Gases: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ellenbarrie Industrial Gases äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,54 INR. Im Vorjahr hatte Ellenbarrie Industrial Gases 6,36 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,42 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,12 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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