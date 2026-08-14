Ellington Credit Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ellington Credit Company Registered hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 11,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at