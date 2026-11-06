Ellington Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ellington Financial präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ellington Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 214,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 123,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at