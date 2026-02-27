Ellington Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ellington Financial hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ellington Financial ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Ellington Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 155,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,38 Prozent auf 674,54 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 371,90 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at