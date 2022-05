Ellington Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ellington Financial lud am 06.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,170 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 76,27 Prozent auf 11,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 49,0 Millionen USD gelegen.

