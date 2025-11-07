Ellington Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ellington Financial hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 195,21 Prozent auf 161,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

