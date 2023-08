Ellington Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ellington Financial äußerte sich am 08.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,380 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 280,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -32,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at