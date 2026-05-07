Ellington Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ellington Financial hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,8 Millionen USD – ein Plus von 62,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ellington Financial 140,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at