Ellington Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ellington Financial gab am 07.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 122,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at