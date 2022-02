Ellington Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ellington Financial präsentierte am 24.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Ellington Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 56,22 Prozent zurück. Hier wurden 26,0 Millionen USD gegenüber 59,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,58 USD. Im letzten Jahr hatte Ellington Financial einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ellington Financial mit einem Umsatz von insgesamt 151,04 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 46,66 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 223,70 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 147,66 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at