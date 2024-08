Ellington Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ellington Financial stellte am 06.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ellington Financial 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 110,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ellington Financial 104,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at