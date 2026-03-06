Ellington Residential Mortgage REIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ellington Residential Mortgage REIT hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ellington Residential Mortgage REIT 14,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at