Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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03.09.2026 01:05:34
Elliott builds stake in Deutsche Telekom and opposes T-Mobile US merger
Activist hedge fund wants German telecoms company to focus on ways to boost shareholder value, such as stock buybacksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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