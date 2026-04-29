Norwegian Cruise Line Aktie

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WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

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29.04.2026 13:12:00

Elliott Investment Management Has Overhauled the Board at Norwegian Cruise Line. Will the New Board Members Help Right the Ship?

Norwegian Cruise Line's (NYSE: NCLH) long-term shareholder returns have been poor, particularly in relation to the overall stock market. Over the last five years, through April 23, the stock lost 37.8%. During this time, the S&P 500 index returned 84.3%.  No wonder the company drew the attention of activist investor Elliott Investment Management, which in February revealed that it had built a more than 10% stake in Norwegian. The firm has since moved quickly, getting five of its chosen directors added to the board and pushing four to depart. The activist's chosen representatives are now a majority on the nine-member board of directors.What does this mean for Norwegian Cruise Line's operations and the potential for its shareholders to reap long-term rewards?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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