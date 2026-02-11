London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|
11.02.2026 08:14:32
Elliott Management builds stake in London Stock Exchange Group
Activist fund pushes for turnaround after shares in financial data group tumbleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
15:59
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.02.26
|FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
11.02.26
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
11.02.26