Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
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15.06.2026 09:50:42
Elliott presses Bunzl for buybacks after building stake
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