Ellomay Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ellomay Capital hat sich am 30.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,10 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ellomay Capital 1,92 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,58 Prozent auf 50,0 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Ellomay Capital 50,3 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at