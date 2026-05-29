Ellomay Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ellomay Capital ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ellomay Capital die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,77 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ellomay Capital 2,36 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 31,6 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,7 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at