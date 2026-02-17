|
Ellora Trading: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ellora Trading hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ellora Trading ein Ergebnis je Aktie von 7,67 INR vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,6 Millionen INR – eine Minderung von 65,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 448,1 Millionen INR eingefahren.
