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02.06.2026 06:31:29
Ellora Trading stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ellora Trading gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,55 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,13 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 459,9 Millionen INR – ein Plus von 1342,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ellora Trading 31,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,510 INR gegenüber 0,690 INR im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 1,31 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 586,71 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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