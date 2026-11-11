Ellos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ellos hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,77 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,93 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 932,2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 850,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at