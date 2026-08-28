ELLWEE Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ELLWEE Registered äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ELLWEE Registered ein Ergebnis je Aktie von -9,300 SEK vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ELLWEE Registered im vergangenen Quartal 10,7 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 82,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ELLWEE Registered 60,1 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at