ELLWEE Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ELLWEE Registered präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,200 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ELLWEE Registered im vergangenen Quartal 15,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 56,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ELLWEE Registered 36,4 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at