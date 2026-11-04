Elm Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Elm Company Registered äußerte sich am 01.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 9,72 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,18 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,79 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at