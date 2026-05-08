Elm Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elm Company Registered hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,43 SAR. Im Vorjahresviertel waren 6,38 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,47 Milliarden SAR – ein Plus von 31,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elm Company Registered 1,88 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at