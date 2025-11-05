Elm Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elm Company Registered hat am 02.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,99 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,41 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,54 Milliarden SAR gegenüber 1,87 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 7,37 SAR je Aktie sowie einen Umsatz 2,66 Milliarden SAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at