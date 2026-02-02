Elmer Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elmer Bancorp hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,63 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Elmer Bancorp mit 0,630 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,89 USD gegenüber 2,50 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,15 Millionen USD – ein Plus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Elmer Bancorp 19,36 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at