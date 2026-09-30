The Elmet Group Aktie
WKN DE: A4274M / ISIN: US2893951051
|
30.09.2026 16:16:11
Elmet Technologies Secures $36 Mln DLA Contract To Supply Jet Engine Components, Shares Up
(RTTNews) - Wednesday, Elmet Technologies, Inc., a subsidiary of The Elmet Group Co. (ELMT), announced that it has secured a $36 million contract from the Defense Logistics Agency to supply high-performance molybdenum and tungsten alloys and precision wire to the U.S. National Defense Stockpile.
On the Nasdaq, the shares were trading 5.98 percent up at $20.30.
Elmet Technologies will supply DLA Strategic Materials with TZM billets, bars and ingots, along with specialized molybdenum and tungsten wire for the National Defense Stockpile.
The award leverages Elmet Technologies' nearly 100 years of expertise in producing tungsten, molybdenum, TZM, and other refractory metal products for critical industries.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Elmet Group Co Registered Shs
Analysen zu The Elmet Group Co Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|The Elmet Group Co Registered Shs
|22,13
|8,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.