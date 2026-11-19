Elmore Electrical Installations and Services (1986) hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 ILS je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 321,4 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Elmore Electrical Installations and Services (1986) einen Umsatz von 207,2 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at