20.03.2026 06:31:28

Elmore Electrical Installations and Services (1986) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elmore Electrical Installations and Services (1986) ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elmore Electrical Installations and Services (1986) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,16 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elmore Electrical Installations and Services (1986) 0,140 ILS je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent auf 214,9 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,970 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 ILS je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Elmore Electrical Installations and Services (1986) mit einem Umsatz von insgesamt 795,06 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 724,79 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 9,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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