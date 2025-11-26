|
26.11.2025 06:31:28
Elmore Electrical Installations and Services (1986) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Elmore Electrical Installations and Services (1986) hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,29 ILS. Im Vorjahresquartal hatte Elmore Electrical Installations and Services (1986) ebenfalls ein EPS von 0,290 ILS je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Elmore Electrical Installations and Services (1986) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207,2 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 183,3 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
