Elmos-Aktie gefragt: Steht der Chiphersteller vor einer Milliarden-Übernahme?

Verkaufsgerüchte beflügeln Elmos Semiconductor: Laut Medienberichten hat der Halbleiterspezialist Morgan Stanley beauftragt, einen Käufer zu finden.

Elmos -Aktien stehen am Freitag infolge eines Reuters-Berichts über einen möglichen Verkauf des Chipherstellers im Fokus. Die im SDAX gelisteten Papiere legen im XETRA-Handel zeitweise 11,08 Prozent zu auf 142,40 Euro.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Elmos die Investmentbank Morgan Stanley mit der Suche nach einem potenziellen Käufer beauftragt hat. Der deutsche Chipzulieferer für die Autoindustrie hat laut Reuters erste Gespräche mit potenziellen Käufern aufgenommen, darunter ein großer Halbleiterkonzern. Logische Kandidaten wären Infineon aus Deutschland und das US-Unternehmen Qualcomm.

Infineon lehnte eine Stellungnahme ab, und Qualcomm reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert.

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dpa-AFX / DOW JONES