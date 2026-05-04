Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Zahlenwerk überzeugt
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04.05.2026 16:51:00
Elmos-Aktie gewinnt: Halbleiterkonzern überrascht mit starkem Ergebnis
Grund sei eine sehr gute Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie eine weiterhin hohe Nachfrage, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag mit. So sollen die Erlöse 2026 nun um zwölf Prozent (plus/minus zwei Prozentpunkte) steigen. Bisher wurden elf Prozent (plus/minus drei Prozentpunkte) erwartet. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll auf 23 bis 26 Prozent steigen. Bisher wurden 24 Prozent (plus/minus 2 Prozentpunkte) erwartet. Der Aktienkurs sprang an. Zuletzt lag das Plus noch bei 1,7 Prozent.
Im ersten Quartal legte der Umsatz um gut ein Fünftel auf 152,5 Millionen Euro zu. Das Ebit stieg von 25,6 auf 36,2 Millionen Euro. Die Ebit-Marge legte um 3,6 Prozentpunkte auf 23,8 Prozent zu. Aufgrund der niedrigen Investitionen und dem Abbau von Working Capital erreichte der bereinigte freie Mittelzufluss 40,7 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es nur 21,5 Millionen Euro gewesen.
Der vollständige Quartalsbericht soll an diesem Dienstag veröffentlicht werden. Die Elmos Semiconductor-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 2,29 Prozent auf 187,80 Euro.
/jha/he
LEVERKUSEN (dpa-AFX)
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