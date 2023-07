Elmos-Aktie mit Verlusten: Hohe Nachfrage beschert profitables Wachstum

Das Unternehmen wuchs kräftig, verfehlte aber die Erwartungen der Analysten. Weil Elmos Semiconductor viel Geld für den Umbau des Geschäfts in die Hand nimmt, rutschte der Barmittelzufluss zudem tiefer in den negativen Bereich.

An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag nicht gut an, die Aktie fiel zeitweise um gut neun Prozent. Zuletzt konnte das Papier seine Verluste zwar auf rund zweieinhalb Prozent eindämmen, der Jahresgewinn schmolz aber auf rund 46 Prozent ab. Auch andere Werte aus der Halbleiterbranche standen unter Druck.

Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 29 Prozent auf den Rekordwert von 136 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen in Dortmund mitteilte. Die wichtigste Geschäftsregion blieb der Asien- und Pazifik-Raum, wo Elmos im ersten Halbjahr mehr als die Hälfte der Umsätze erzielte. Die EU zeichnete für gut ein Drittel der Erlöse verantwortlich.

Trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen konnte Elmos auch unter dem Strich zulegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um mehr als ein Drittel auf 34,1 Millionen Euro an. Auf die Anteilseigner von Elmos entfiel ein Gewinn von 23 Millionen Euro nach 16 Millionen ein Jahr zuvor. Am Markt hatten einige Analysten sowohl bei Umsatz, operativem Ergebnis als auch dem Überschuss allerdings noch mehr erwartet.

Die Kosten für den Umbau des Geschäfts sorgten für einen noch höheren Barmittelabfluss. Er sackte von zuvor minus 0,5 Millionen auf minus 36,7 Millionen Euro ab. Elmos hatte seine Investitionen im vergangenen Quartal mit 42,4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Wie Elmos bereits im Juni mitgeteilt hatte, will sich das Unternehmen von seiner Wafer-Produktion trennen. Die entsprechende Fertigung in Dortmund soll an den US-Konzern Littelfuse verkauft werden. Elmos wird damit ein Unternehmen ohne eigene Produktionsstätte, stattdessen will sich der Konzern stärker auf Entwicklung und Tests konzentrieren.

Wegen neuer Produktanläufe rechnet das Management auch im zweiten Halbjahr mit einem dynamischen Umsatzwachstum und bestätigte seine Jahresziele.

Die Elmos-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise deutliche 1,99 Prozent auf 78,90 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)