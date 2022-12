Elmos-Aktien steigen auf Hoch seit Jahr 2000 - Aufnahme in den SDAX erwartet

Am frühen Nachmittag sprangen die Papiere des Chipherstellers um 3,5 Prozent auf 61,80 Euro hoch, ließen ihr Jahreshoch aus dem Monat Januar bei knapp unter 61 Euro hinter sich und erreichten den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Da waren sie bis auf ein Rekordhoch von 67,80 Euro geklettert.

Wie Index-Experte Tom Koula von der Investmentbank Stifel Europe erwartet, wird Elmos Semiconductor noch vor Weihnachten in den SDAX der kleineren Unternehmen zurückkehren. Dort dürfte das Unternehmen die Anteile von Instone Real Estate Group ersetzen. Die Deutsche Börse wird etwaige Änderungen für die Dax-Familie am Montagabend, den 5. Dezember, nach Börsenschluss bekannt geben. Sie treten dann am Montag, 19. Dezember, in Kraft.

Die Elmos-Aktie steigt via XETRA zeitweise 3,52 Prozent höher auf 61,80 Euro.

/ck/men

FRANKFURT (dpa-AFX)