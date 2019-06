Elmos Semiconductor AG: SMI: IntraSense(TM) ist 'Innovativstes Produkt des Jahres'

DGAP-Media / 27.06.2019 / 10:13



Milpitas, Kalifornien 26. Juni 2019 - Silicon Microstructures, Inc. (SMI), ein Tochterunternehmen der Elmos, hat für die medizinisch-invasive Produktlinie IntraSense(TM) den Preis für das "Innovativste Produkt des Jahres" erhalten. Der Preis wurde von der Fachmesse Sensor Expo and Conference in San Jose (Kalifornien/USA) für eine neue Version der 1-French IntraSense(TM)-Produktlinie verliehen (1-French entspricht 1/3mm Durchmesser). Die biokompatiblen 1-French Sensoren mit vorkonfektionierter Verdrahtung und Verkapselung können nun mit einer Backend-Elektronik kombiniert werden. Dies begrenzt den Strom auf ein Niveau, das den strengsten Definitionen der ISO-Norm entspricht und reduziert den Design- und regulatorischen Aufwand bei der Entwicklung von Medizinprodukten.

Die Sensors Expo and Conference ist Nordamerikas führende Veranstaltung für Sensoren, Konnektivität und Internet of Things. Die Best of Sensors Expo Awards zeichnen herausragende Innovationen sowie praxisnahe Sensoranwendungen aus. Die Auszeichnung wurde von dem Leiter der Sensor Expo, Cal Droton, an den SMI-Vertreter, Dr. Justin Gaynor, Vice President IntraSense(TM), überreicht. "Es ist eine große Ehre diesen Preis zu erhalten und bestätigt damit den Ansatz unseres Teams, die Integration unserer Sensoren in fertige Geräte zu vereinfachen", sagt Dr. Gaynor. "Die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Datenfülle, die IntraSense(TM) bietet, kann die Abläufe im OP oder Katheterlabor wirklich verändern und bietet einen großen Fortschritt für die evidenzbasierte Medizin."

Die IntraSense(TM)-Serie von Drucksensorlösungen vereinfacht die direkte Drucküberwachung in der gesamten Anatomie und nutzt eine branchenführende Größe von weniger als 1-French. Sie wurde entwickelt, um eine genaue in-vivo-Druckmessung in vielen minimal-invasiven Geräten, einschließlich Kathetern und Endoskopen, zu ermöglichen. Um eine einfache Systemintegration zu gewährleisten, kann der Sensor ohne Verkapselung direkt verschiedenen Körperflüssigkeiten ausgesetzt werden. SMI bietet auch kundenspezifische kalibrierte Lösungen an, die so konzipiert werden können, dass sie mit den vorhandenen Anlagen der Kunden kompatibel sind.

Erfahren Sie mehr über die innovativen Lösungen von SMI am Stand 1233 auf der Sensors Expo oder online unter www.si-micro.com

Über SMI

SMI ist eine Tochtergesellschaft der Elmos Semiconductor AG. SMI ist nach IATF 16949: 2018 zertifiziert und ein führender Entwickler und Hersteller von MEMS-basierten Drucksensoren in den Bereichen Medizin, Automobil und Industrie. Das Unternehmen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Drucksensoren. SMI bietet die empfindlichsten und kleinsten MEMS-Drucksensoren, die derzeit weltweit erhältlich sind.

Über die Elmos Semiconductor AG

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.

Elmos Semiconductor AGThalea Blunk, Leiterin Investor Relations, Tel: +49231‐7549‐273Mathias Kukla, Pressesprecher, Tel: +49231‐7549‐199Email: invest@elmos.com